ЖКХ сказало белорусам, как утеплить наружные стены квартиры бесплатно

Стало известно, как белорусам утеплить наружные стены отдельной квартиры и не получить за это штраф. Какие работы выполняет ЖКХ сообщило агентство «Минск-Новости».
Так, в Беларуси фрагментарно на безвозмездной основе утепляются квартиры, стены в которых были признали промерзающими. В таких квартирах — сырость, образуется плесень и конденсат, а температура в комнатах может не достигать нормативных 18 градусов. Если в квартире есть такие признаки, то собственнику нужно подать заявку в ЖКХ по номеру 115 и ожидать визита специалистов обслуживающих организаций. Сначала проверяются системы отопления и вентиляции, а затем обследуются наружные ограждающие конструкции.
— При этом температура на улице должна быть не выше минус 5 градусов. То есть осмотр проводят в отопительный период, — прокомментировал зам гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства Богдан Клименков.
Обычно во всем доме промерзающими оказываются одна или несколько квартир, их наружные стены утепляют безвозмездно. ЖКХ при утеплении выступает в качестве заказчика, выбирает подрядчика, собственники ничего не платят. Утепление выполняют из бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт жилфонда.
Можно утеплить жилье снаружи и за собственные средства. Однако районные ЖКХ не производят такие работы в рамках платных бытовых услуг. При этом собственнику все равно сначала нужно обратиться в ЖКХ, чтобы согласовать утепление.
Также в Минске для повышения энергоэффективности существует вариант долевого финансирования работ по тепловой модернизации жилья, когда 50% затрат возмещаются жильцами и 50% — государством. Сумма ежемесячно выплачивается равными долями в течение 10 лет (для социально уязвимых и малообеспеченных граждан этот срок могут продлить на 15лет).
Если дом относится к историко-культурному наследию, то нужно сначала получить разрешение Министерства культуры.
При этом в Беларуси за самовольное изменение архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов грозит штраф от 2 до 15 базовых величин (ст. 22.9. Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
