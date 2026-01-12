ЖКХ сказало белорусам, как утеплить наружные стены квартиры бесплатно

Так, в Беларуси фрагментарно на безвозмездной основе утепляются квартиры, стены в которых были признали промерзающими. В таких квартирах — сырость, образуется плесень и конденсат, а температура в комнатах может не достигать нормативных 18 градусов. Если в квартире есть такие признаки, то собственнику нужно подать заявку в ЖКХ по номеру 115 и ожидать визита специалистов обслуживающих организаций. Сначала проверяются системы отопления и вентиляции, а затем обследуются наружные ограждающие конструкции.