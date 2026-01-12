Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии определили самый популярный природный парк

Природный парк «Кандры-Куль» в 2025 году посетили почти 105 тысяч туристов.

Источник: Башинформ

В Башкирии в 2025 году лидером по посещаемости среди природных парков республики стал «Кандры-Куль», который за год принял 104 747 туристов. Об этом сообщает Центр развития туризма Башкирии в своем телеграм-канале.

На втором месте по популярности — «Мурадымовское ущелье», где побывали 79 тысяч 115 гостей.

Природный парк «Аслы-Куль» принял 41 тысячу 159 туристов, а в парке «Зилим» зафиксировано 10 тысяч 855 посещений.

В минэкологии республики отметили, что кроме жителей Башкортостана активно в региональные парки приезжают гости из других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, а также Татарстана, Пермского края, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей.