В Башкирии определили самый популярный природный парк

В Башкирии в 2025 году лидером по посещаемости среди природных парков республики стал «Кандры-Куль», который за год принял 104 747 туристов. Об этом сообщает Центр развития туризма Башкирии в своем телеграм-канале.
На втором месте по популярности — «Мурадымовское ущелье», где побывали 79 тысяч 115 гостей.
Природный парк «Аслы-Куль» принял 41 тысячу 159 туристов, а в парке «Зилим» зафиксировано 10 тысяч 855 посещений.
В минэкологии республики отметили, что кроме жителей Башкортостана активно в региональные парки приезжают гости из других городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, а также Татарстана, Пермского края, Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей.