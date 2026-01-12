В Братске установили новую стоимость отлова одной бродячей собаки

Администрация Братска пересмотрела условия контракта на отлов бездомных животных. Теперь комплекс услуг по обращению с одной собакой будет стоить 38 120 рублей, что значительно выше, чем планировалось ранее. Информация об этом размещена на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок.
Напомним, в декабре начальная цена за одного животного составляла всего 15 280 рублей, а общая стоимость контракта — 3,76 млн рублей. На эти условия не поступило ни одной заявки.
