В Братске установили новую стоимость отлова одной бродячей собаки

Администрация Братска пересмотрела условия контракта на отлов бездомных животных. Теперь комплекс услуг по обращению с одной собакой будет стоить 38 120 рублей, что значительно выше, чем планировалось ранее. Информация об этом размещена на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок.