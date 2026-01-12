В России разработали генератор напряжением до 25 тыс. В

«Выполненный в НГТУ генератор комбинированной волны является уникальным для России, отличаясь от представленных на рынке моделей рядом особенностей. Все серийно выпускаемые генераторы комбинированной волны имеют наибольшее выходное напряжение не более 4 тыс. вольт, наша разработка может выдавать стандартные грозовые импульсы напряжения до 25 тыс. вольт», — приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки Дмитрия Коряко.