В Башкирии обещают метель и порывистый ветер

Жителей Башкирии предупреждают о предстоящем ухудшении погодных условий. Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, в регионе ожидается усиление ветра.
По данным метеорологов, завтра, 13 января, погода будет преимущественно облачной с прояснениями. На большей части территории пройдет небольшой снег, кое-где его интенсивность может увеличиться. В южных районах республики осадков практически не предвидится, а в некоторых местах возможна низовая метель.
Ветер будет дуть с востока со скоростью 3−8 метров в секунду, а в отдельных районах его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до −6,-11 градусов, а в периоды прояснений похолодает до −16. Днем температура воздуха составит −4,-9 градусов, а на северо-востоке региона может быть до −14. На некоторых участках автодорог видимость из-за осадков и метели может снизиться до 1−2 километров.
В Уфе также прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ветер восточный, 3−8 метров в секунду. Ночью температура будет держаться в пределах −6,-8 градусов, днем — −4,-6.
