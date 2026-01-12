В Башкирии обещают метель и порывистый ветер

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3−8 метров в секунду, а в отдельных районах его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до −6,-11 градусов, а в периоды прояснений похолодает до −16. Днем температура воздуха составит −4,-9 градусов, а на северо-востоке региона может быть до −14. На некоторых участках автодорог видимость из-за осадков и метели может снизиться до 1−2 километров.