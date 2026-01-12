Фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе выйдет в России 15 января

В «Черном кролике» тактика fake it till you make it признавалась устаревшей как минимум в контексте нынешней экономики: поскольку на месте среднего класса образовалось нечто вроде пропасти, которую стало практически невозможно преодолеть, никакого make it в конце не предвидится. Так что стоит, пожалуй, свернуть удочки, пока никто всерьез не пострадал. А когда пострадал — тем более. На этом фоне наблюдать за тем, как Шаламе два с половиной часа пытается доказать всем окружающим, что это у него только теннис маленький — и, что самое смешное, в общем-то доказывает, — одновременно забавляет и удручает. Красивое ретро (дело происходит в 50-е) вокруг главного героя оборачивается герметичной капсулой, которая не позволяет по-настоящему подключиться к персонажам и их судьбам: все эти идеи и механизмы остались там, в прошлом, они мало что способны сообщить о сегодняшней жизни, а о тогдашней не могут сказать ничего нового. Так зачем сейчас тратить на них время?