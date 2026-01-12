Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры. Об этом ТАСС сообщил ее представитель Мария Пухова.
«Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет», — сказала она.
По словам адвоката артистки, та готова была освободить жилье добровольно еще с 5 января. Пухова считает, что Лурье просто не хочет «выходить из медийного пространства».
Как рассказала Пухова, в ближайшее время приставами будет назначена проверка по факту заявления адвоката Лурье и Долиной предложат добровольно освободить квартиру. Если этого сделано не будет, сотрудники службы судебных приставов выселят артистку принудительно в присутствии понятых, пояснила она.
РБК направил запрос в ФССП России по Москве, к представителям Ларисы Долины и Полины Лурье.
Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной в конце декабря. До этого Верховный суд признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. «Лариса Долина незаконно находится в квартире», — говорится в вердикте суда.
Весной 2024 года Долина продала свою пятикомнатную квартиру в московских Хамовниках за 112 млн руб., а средства отдала мошенникам. Покупательницей стала Полина Лурье. После завершения сделки певица обратилась в полицию и сообщила о мошенничестве.
В рамках судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что артистка в момент продажи жилья находилась в состоянии сильного психологического давления и заблуждения, вызванного действиями третьих лиц.
28 марта 2025-го Хамовнический районный суд Москвы по иску Долиной признал недействительной сделку по продаже ее квартиры. Квартира была возвращена певице, при этом Полине Лурье было отказано в возврате средств, так как суд отметил, что продавец фактически не получила деньги от сделки. Позже и апелляционная, и кассационная инстанции поддержали это решение.
2 декабря Лурье подала кассационную жалобу в Верховный суд. Инстанция встала на ее сторону и предписала Долиной освободить квартиру. Несмотря на это, в январе адвокат Лурье отказалась подписывать акт приема-передачи жилья из-за некорректной даты в документе и неявки Долиной. Позже стало известно, что артистка находится в отъезде и вернется в Москву только 20 января.