Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

28 марта 2025-го Хамовнический районный суд Москвы по иску Долиной признал недействительной сделку по продаже ее квартиры. Квартира была возвращена певице, при этом Полине Лурье было отказано в возврате средств, так как суд отметил, что продавец фактически не получила деньги от сделки. Позже и апелляционная, и кассационная инстанции поддержали это решение.