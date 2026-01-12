Старый Новый год в Набережных Челнах: горожан ждут праздничные гуляния 13 января

Праздничная программа развернется сразу на двух площадках. На площади ДК «Энергетик» гуляния начнутся в 17:00, а спустя полчаса, в 17:30, эстафету примет площадь «Азатлык» перед зданием мэрии. Гостей ждут яркие развлекательные программы: в компании Деда Мороза и веселых аниматоров можно будет водить хороводы, танцевать, петь праздничные песни. Не обойдется и без приятных сюрпризов — участников мероприятий порадуют подарками и призами.