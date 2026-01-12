Старый Новый год в Набережных Челнах: горожан ждут праздничные гуляния 13 января

Во вторник, 13 января, Набережные Челны окунутся в атмосферу новогоднего волшебства — в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Старому Новому году. Власти приглашают жителей и гостей автограда присоединиться к веселому торжеству, сообщили в администрации Набережных Челнов.
Праздничная программа развернется сразу на двух площадках. На площади ДК «Энергетик» гуляния начнутся в 17:00, а спустя полчаса, в 17:30, эстафету примет площадь «Азатлык» перед зданием мэрии. Гостей ждут яркие развлекательные программы: в компании Деда Мороза и веселых аниматоров можно будет водить хороводы, танцевать, петь праздничные песни. Не обойдется и без приятных сюрпризов — участников мероприятий порадуют подарками и призами.
Особая атмосфера ждет горожан вечером на Шишкинском бульваре. В 18:00 здесь откроется настоящий театр под открытым небом: артисты представят народную сказку «Уги кыз» на русском и татарском языках. Зрители не останутся просто наблюдателями — они станут полноправными участниками истории, помогая героям на пути к счастью.
После завершения сказочного представления праздник продолжится: гостей пригласят на концерт, а затем — к теплому чаепитию с ароматной национальной выпечкой.