Девятибалльные пробки сковали Иркутск вечером 12 января

Девятибалльные пробки дважды сковали Иркутск 12 января — сначала сибиряки не могли добраться до работы, учебы, а теперь не могут попасть домой. Самая напряженная обстановка в центре города. Водители стоят на улице Советской, Карла Либкнехта, Седова и многих других. По традиции, многокилометровые очереди собрались на улице Рабочей и Качугском тракте.
— Куплю курс обучения управлением вертолета…
— Дома еще не скоро будем.
— Неужели с утра не настоялись?! После праздников, видимо, все разучились водить.
— 11 дней все так хорошо было! И вот опять, — негодуют сибиряки.
Сейчас остается лишь ждать, когда пробки рассосутся и движение восстановится.
