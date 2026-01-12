Ричмонд
Девятибалльные пробки сковали Иркутск вечером 12 января

В ожидании замерла вся центральная часть города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Девятибалльные пробки дважды сковали Иркутск 12 января — сначала сибиряки не могли добраться до работы, учебы, а теперь не могут попасть домой. Самая напряженная обстановка в центре города. Водители стоят на улице Советской, Карла Либкнехта, Седова и многих других. По традиции, многокилометровые очереди собрались на улице Рабочей и Качугском тракте.

— Куплю курс обучения управлением вертолета…

— Дома еще не скоро будем.

— Неужели с утра не настоялись?! После праздников, видимо, все разучились водить.

— 11 дней все так хорошо было! И вот опять, — негодуют сибиряки.

Сейчас остается лишь ждать, когда пробки рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полярное сияние наблюдали жители Иркутской области ночью 12 января.