Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской области

В Иловлинском районе Волгоградской области после сильного снегопада образовался опасный участок дороги на федеральной трассе.

Источник: Волгоград / t.me

Видеокадрами происходящего на федеральной трассе волгоградцы поделились в социальных сетях.

По словам водителей, опасный участок дороги образовался после снежной метели на трассе Р-22 в районе 930−800 километра. Осложняет ситуацию тот факт, что из-за метели резко ухудшилась видимость, а также вырос риск заноса на дороге.

Напомним, сегодня, 12 января, в Волгоградской области будет сохраняться неустойчивая погода с температурными качелями и осадками. Циклон «Фрэнсис», который уже несколько дней держит в напряжении столичный регион, отыграется и на волгоградцах.