В Ростове раскрыли кражу конфет из гипермаркета

В Ростове-на-Дону раскрыли кражу, совершенную по предварительному сговору, из городского гипермаркета. О случившемся рассказали в пресс-службе донской полиции.
В полицию обратился представитель магазина, сообщивший о хищении денежных средств. Сотрудники уголовного розыска, изучив обстоятельства, быстро вышли на след двух подозреваемых. Ими оказались местные жители 22 и 23 лет, которые уже были знакомы правоохранительным органам. Так как оба ранее были судимы за кражи.
Как выяснилось, мужчины разработали план. Один из них взял две коробки конфет и направился к выходу, намеренно пытаясь обойти пост охраны. Его действия вызвали подозрение. На выходе между ним и охранником начался словесный конфликт.
Этим моментом и воспользовался второй сообщник. Пока внимание охраны было отвлечено на скандал, первый подозреваемый ловко передал ему похищенные конфеты. После этого оба грабителя, оставив охранника разбираться в ситуации, быстро скрылись с места преступления.
Ущерб от их действий магазин оценил более чем в три тысячи рублей. Однако их «сладкая» афера оказалась недолгой. В отношении одного дончанина уже возбуждено уголовное дело. Суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Что касается его сообщника, то в его отношении следственные действия продолжаются.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!