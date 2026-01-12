Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде снова стали платными муниципальные парковки и стоянка у рынка на Сельме

Открытый режим завершился вместе с каникулами.

Источник: Клопс.ru

С 12 января в Калининграде вновь стали платными все муниципальные стоянки, а также частная парковка у рынка «Сельма». Об этом «Клопс» сообщили автомобилисты.

С 31 декабря по 11 января включительно водители могли свободно оставлять машины на городских территориях со шлагбаумами. Это было связано с новогодними каникулами: в праздники, как и по выходным, плата за стоянку не взимается.

Теперь оплата через паркоматы и мобильные приложения снова обязательна.

В декабре в Калининграде запустили первую в городе платную парковку без шлагбаума.