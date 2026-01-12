В Самаре организуют купель на Полевом спуске

Напомним, горожанам рекомендуют оценить свое состояние перед тем, как окунуться в прорубь. Самарцам следует соблюдать правила безопасности, погружаться в воду необходимо медленно. Сразу после выхода из воды нужно растереть тело и быстро одеться. Не рекомендуется употреблять алкоголь перед погружением, так как это может быть опасно для здоровья. По завершении купания зайдите в теплое место и выпейте горячего чая.