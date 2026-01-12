Гонконгский грипп набирает в Казани обороты: за неделю сотни госпитализированных

В Казани за первую неделю января зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа. Несмотря на превышение эпидемиологического порога почти на 20%, прирост заболеваемости оказался на треть ниже, чем в прошлом году. Об этом на утреннем совещании сообщил начальник управления здравоохранения столицы Татарстана Ильназ Ахмадиев.