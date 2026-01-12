Стали известны даты новых длинных выходных в Башкирии

Как ранее писал «Башинформ», в 2026 году в Башкирии девять сокращенных рабочих недель. Семь из них связаны с общероссийскими праздниками. Помимо февраля, короткая неделя предстоит в марте, затем в апреле, в канун майских праздников и в июне. В ноябре в России будет разделенная на две части рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня, а в последнюю неделю декабря предстоит работать всего три дня.