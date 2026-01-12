Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны даты новых длинных выходных в Башкирии

Жителей Башкирии следующие длинные выходные ждут в феврале. В честь Дня защитника Отечества работающие на пятидневке отдохнут три дня подряд — с 21-го по 23-е число, с субботы по понедельник.

Источник: Башинформ

Как ранее писал «Башинформ», в 2026 году в Башкирии девять сокращенных рабочих недель. Семь из них связаны с общероссийскими праздниками. Помимо февраля, короткая неделя предстоит в марте, затем в апреле, в канун майских праздников и в июне. В ноябре в России будет разделенная на две части рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня, а в последнюю неделю декабря предстоит работать всего три дня.

Также жители республики дополнительно отдохнут в марте в честь Ураза-байрама, который придется на 20 марта. 27 мая дополнительный выходной в честь Курбан-байрама, поэтому, скорее всего, рабочая неделя будет разделена на две части.