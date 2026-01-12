Многоквартирные дома в Молдове пересчитают: Правительство ищет решение — на чьи плечи переложить уход за общей территорией и фасадами

Авторы документа подчеркивают, что существующая система управления жилищным фондом неэффективна, и собственники квартир не берут на себя реальную ответственность за содержание зданий и общих зон. При этом местные бюджеты вынуждены нести расходы на многоквартирные дома, в которых государство по-прежнему владеет менее чем 2% жилищного фонда, при этом вмешательства описываются как спорадические и неэффективные.