Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о готовности города к предстоящим морозам

В ближайшие дни Омскую область ожидает аномально холодная погода. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 13 по 17 января среднесуточная температура будет ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 30−35 градусов, а в отдельных районах — до минус 40.