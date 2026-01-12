Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о готовности города к предстоящим морозам

В ближайшие дни Омскую область ожидает аномально холодная погода. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со 13 по 17 января среднесуточная температура будет ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 30−35 градусов, а в отдельных районах — до минус 40.
Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и службы жилищно-коммунального хозяйства переведены в режим повышенной готовности. Сформированы дополнительные дежурные ремонтные бригады, способные оперативно реагировать на возможные аварии.
«Энергетики уже начали постепенное повышение параметров теплоисточников в соответствии с температурными графиками, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение жилых домов. Муниципальный транспорт также подготовлен к работе в экстремальных условиях», — подчеркнул Сергей Шелест.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Особое внимание уделяется дорожному хозяйству. Из-за сочетания снегопада и резкого похолодания дорожники активно обрабатывают проезжие части противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование ледяного наката. Вечером и ночью запланировано прометание ключевых участков — основных магистралей, маршрутов общественного транспорта, мостов и путепроводов.
Во всех округах города продолжается вывоз снега, а также очистка остановок, пешеходных переходов, подходов к ним и тротуаров ото льда.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям рекомендуется немедленно сообщать об этом в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам 01 (со стационарного), 101 (с мобильного), 8 (3812) 25−83−26 или 8 (3812) 44−91−00, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 78−78−78.
