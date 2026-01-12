86 колонок отогрел омский «Водоканал» за каникулы

«За период новогодних каникул на водопроводных сетях произошло 8 повреждений, ликвидация которых проводилась в короткие сроки, с локальным ограничением потребителей от услуг холодного водоснабжения. Среднее время исполнения заявки составило от 4 до 8 часов. Приятным сюрпризом для работников бригад стало отсутствие повреждений 31 декабря и 6 января. Кроме этого, в новогодние каникулы специалисты омского водоканала по заявкам горожан отогрели 86 водоразборных колонок и отремонтировали 23», — сообщила пресс-служба «Росводоканала Омск».