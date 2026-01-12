86 колонок отогрел омский «Водоканал» за каникулы

«Росводоканал Омск» подвел итоги своей работы в новогодние каникулы, отметив, что в целом они прошли в штатном режиме. Сооружения водоподготовки и очистки сточных вод работали стабильно, по заявкам абонентов ремонтировались и восстанавливались водоразборные колонки.
За 12 дней в водопроводную сеть Омска было подано 4,382 млн кубометров питьевой воды. Пик потребления пришелся на 31 декабря, когда омичи потребили 395 тыс. кубометров воды. Наименьшая подача воды традиционно пришлась на 1 января. В этот день потребителям понадобилось всего 338 тыс. кубометров.
«За период новогодних каникул на водопроводных сетях произошло 8 повреждений, ликвидация которых проводилась в короткие сроки, с локальным ограничением потребителей от услуг холодного водоснабжения. Среднее время исполнения заявки составило от 4 до 8 часов. Приятным сюрпризом для работников бригад стало отсутствие повреждений 31 декабря и 6 января. Кроме этого, в новогодние каникулы специалисты омского водоканала по заявкам горожан отогрели 86 водоразборных колонок и отремонтировали 23», — сообщила пресс-служба «Росводоканала Омск».
За 12 дней бригады, обслуживающие канализационные сети, устранили 103 засоров. Их пик пришелся на 5 января, когда пришлось ликвидировать 16 засоров.
Плановые работы на период новогодних каникул на сетях водопровода были отменены и возобновляются с наступлением рабочих дней. Информацию о них можно узнать на официальном сайте компании, а также в ее официальных аккаунтах во «ВКонтакте» и мессенджере МАХ.
Ранее мы писали, что «Росводоканал Омск» также призывал абонентов не выбрасывать недоеденные новогодние салаты в канализацию.