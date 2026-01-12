«Практически окружены». Лукашенко высказался о ситуации на белорусской границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про полную боевую готовность в республике, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Во время совещания по охране белорусской границы белорусский лидер обратил внимание на хорошую военную традицию, установившуюся на протяжении многих лет. Лукашенко подчеркнул, что сегодня противодействие угрозам пограничной безопасности стало как никогда актуальным, даже актуальнее других военных угроз. При этом президент высказался о полной боевой готовности.
— Наши пограничники постоянно в боевой готовности. У них иной и готовности нет. Всегда полная боевая готовность, — заявил он.
И подчеркнул, что именно поэтому хорошей военной традицией стало в самом начале нового года утверждать решение на охрану государственной границы, которое принимается главой государства.
Александр Лукашенко также добавил, что не имеет смысла говорить о том, что вокруг Беларуси стало менее спокойно. И подчеркнул, что всегда республика находилась «в очень серьезной ситуации». А затем с сожалением констатировал, что спокойнее и не становится.
— Мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно — на востоке с Российской Федерацией, где у нас немного полегче. Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники, — сказал белорусский президент.
И указал, что в Беларуси пока не научились на 100% реагировать на залеты БПЛА и не научились их на 100% уничтожать.
— Не знаю, возможно ли это на 100%, но к этому надо стремиться, — заключил глава Беларуси.
