В ГАИ рассказали об аварийности на дорогах в новогодние праздники

Кроме того, в ведомстве отметили, что актуальной в праздничные дни осталась проблема управления автомобилем в состоянии опьянения — в новогодние выходные в России произошло 162 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения, либо отказавшиеся от медицинского освидетельствования. В результате таких аварий 12 человек погибли, еще 226 получили травмы, в числе которых — 27 детей. В ведомстве добавили, что в 2026 году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями.