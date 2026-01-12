Главный психиатр Москвы рассказал о самых частых причинах обращения

«Вторым аспектом является то, что требования к качеству жизни тоже у людей возрастают. И когда что-то где-то не складывается, не получается — это причина для беспокойства. А беспокойство становится причиной развития очень большого количества вот этих расстройств. Это вот и есть та точка, где и формируется хронический (стресс — ред.), мы говорим о хроническом чаще всего стрессе. Думаю, что тревожность точно не становится ниже. Для этого есть много причин. Сейчас мы все следим за информационной повесткой, международной повесткой. И переживаем по поводу каждого чиха некоторых наших оппонентов, партнеров», — уточнил Костюк.