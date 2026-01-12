Ричмонд
Лурье попросила судебных приставов выселить Долину

РИА Новости: Лурье подала заявление и ждет производства о выселении Долиной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Полина Лурье подала заявление о выселении певицы Ларисы Долиной из приобретенной квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

«Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом, ждем постановления о возбуждении», — сказала она.

В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, но не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями. Покупательница не может заселиться, пока этот документ не будет подписан. Долина находится в отъезде и вернется в Москву лишь 20 января.

Афера с квартирой.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на «безопасные» счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.

В декабре ВС оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока шли разбирательства, Долина проживала в квартире. В конце того же месяца Мосгорсуд принял решение о ее выселении. Личные вещи она вывезла только 8 января.