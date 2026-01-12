Под предлогом защиты от кредитов дончанка лишилась 888 000 рублей

После того как деньги были получены, «сотрудник банка» пообещал оформить мораторий на кредитование на месяц, посоветовал за это время поменять паспорт и заверил, что все деньги в банки вернутся, а платить проценты по кредитам не придется. Только после этого женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.