Под предлогом защиты от кредитов дончанка лишилась 888 000 рублей

29-летняя жительница Пролетарского района Ростовской области стала жертвой аферистов, действовавших по отлаженной схеме, и потеряла огромную сумму денег.
Все началось с телефонного звонка. Женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей налоговой службы. Она сообщила, что нужно срочно предоставить декларацию за 2024 год и немедленно записаться на прием, для чего попросила продиктовать код из SMS. Доверчивая женщина выполнила просьбу.
Через несколько минут раздался новый звонок. На этот раз мужчина, назвавшийся сотрудником портала «Госуслуги», заявил, что ее личный кабинет взломали, а данные похищены. Когда потерпевшая захотела поставить запрет на выдачу кредитов, мошенник ее отговорил, заявив, что это не поможет и что банк «в единичных случаях» может решить проблему.
Затем на связь вышел третий участник схемы — «сотрудник банка». Он сообщил страшную новость: на паспортные данные женщины уже поступают заявки на кредиты от мошенников. Выход, по его словам, был только один: нужно самой оформить кредиты, чтобы «снизить кредитный потенциал» и тем самым заблокировать действия аферистов.
Поддавшись панике и находясь под психологическим давлением, женщина начала действовать по указкам мошенников. Она оформила кредитную карту, потребительский кредит и два займа в разных финансовых организациях. Все полученные деньги, а в общей сложности сумма составила 888 000 рублей, она перевела на счета, указанные мошенниками.
После того как деньги были получены, «сотрудник банка» пообещал оформить мораторий на кредитование на месяц, посоветовал за это время поменять паспорт и заверил, что все деньги в банки вернутся, а платить проценты по кредитам не придется. Только после этого женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
