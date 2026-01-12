Жителю Башкирии восстановили разорванную связку надколенника

Врачи Октябрьской больницы провели сложную операцию, восстановив пациенту поврежденный коленный сустав. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.
Мужчина получил травму после неудачного падения. В результате у него произошел разрыв собственной связки надколенника, что вызвало сильный отек и полностью заблокировало возможность разогнуть ногу. Из-за этого он испытывал сильную боль и серьезные проблемы с ходьбой.
Врачам пришлось выполнить ювелирную операцию, чтобы сшить разорванные сухожилия. Как пояснили в ведомстве, для обеспечения правильного сращения после вмешательства ногу пациента зафиксировали с помощью специального ортопедического приспособления.
Процесс реабилитации занял около полутора месяцев. В настоящее время прооперированный мужчина уже может передвигаться без посторонней помощи, вернувшись к нормальной жизни, заключили в минздраве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.