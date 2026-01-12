Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение — пульмонолог

«Если человек хочет, то готовится к этому заранее. Он должен быть здоров, не должно быть никаких простудных заболеваний. Даже если он подготовлен, но накануне переболел или возникло обострение хронического заболевания, это однозначно противопоказано. Для этого нужно готовиться, проводить режим закаливания. У каждого человека он индивидуальный, и времени на это необходимо всем по-разному», — пояснила она.