Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение — пульмонолог

«Если человек хочет, то готовится к этому заранее. Он должен быть здоров, не должно быть никаких простудных заболеваний. Даже если он подготовлен, но накануне переболел или возникло обострение хронического заболевания, это однозначно противопоказано. Для этого нужно готовиться, проводить режим закаливания. У каждого человека он индивидуальный, и времени на это необходимо всем по-разному», — пояснила она.
По словам специалиста, закаливание стоит начать дома, принимать контрастный душ, ополаскивая сначала руки и ноги. Затем необходимо «приучить» все тело к резким контрастным температурам.
«У кого-то есть гипертоническая болезнь не с кризовым течением, никто не сможет точно ответить, как отреагирует организм на такой перепад температур. С хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и бронхолегочной системы не рекомендуется купаться на Крещение. Резкий контраст может вызвать спазм сосудов, что чревато гипертоническим кризом, проблемами с сердцем и головным мозгом, могут активизироваться собственные инфекции организма», — уточнила Ульченко.