Почти 50 домов в Таганроге остались без отопления после коммунальной аварии

Почти 50 жилых домов остались без отопления в Таганроге из-за дефекта на трубопроводе. Об этом 12 января в своем телеграм-канале сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Ремонтные работы потребовались на улице Толбухина. На данный момент тепло не поступает по следующим адресам:
— улица Дзержинского, 154, 158/14, 160, 160а, 162, 162/а, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 173, 174, 174а, 175, 176, 177, 178а, 179, 183, 185, 187, 192;
— улица Зои Космодемьянской, 1ж;
— улица Морозова, 21, 25, 27;
— улица Пальмиро Тольятти, 20/6, 22/3, 24/6, 8, 8/1, 8/2;
— улица Толбухина, 1, ½, ⅓, 8, 12.
Ориентировочно, работы по устранению дефекта должны завершить до 19 часов 12 января. Ответственная организация — МУП «Городское хозяйство».
Добавим, температура воздуха в Таганроге днем 12 января составляет −5 градусов, ожидаются осадки.
