Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 50 домов в Таганроге остались без отопления после коммунальной аварии

Отопление в жилых домах Таганрога пообещали восстановить вечером 12 января.

Источник: Комсомольская правда

Почти 50 жилых домов остались без отопления в Таганроге из-за дефекта на трубопроводе. Об этом 12 января в своем телеграм-канале сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Ремонтные работы потребовались на улице Толбухина. На данный момент тепло не поступает по следующим адресам:

— улица Дзержинского, 154, 158/14, 160, 160а, 162, 162/а, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 173, 174, 174а, 175, 176, 177, 178а, 179, 183, 185, 187, 192;

— улица Зои Космодемьянской, 1ж;

— улица Морозова, 21, 25, 27;

— улица Пальмиро Тольятти, 20/6, 22/3, 24/6, 8, 8/1, 8/2;

— улица Толбухина, 1, ½, ⅓, 8, 12.

Ориентировочно, работы по устранению дефекта должны завершить до 19 часов 12 января. Ответственная организация — МУП «Городское хозяйство».

Добавим, температура воздуха в Таганроге днем 12 января составляет −5 градусов, ожидаются осадки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.