Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на улице 339-й Стрелковой Дивизии ночью сгорели два автомобиля

Два автомобиля «Субару» сгорели в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, 12 января, произошел пожар, в результате которого сгорели два легковых автомобиля. Инцидент случился на улице 339-й Стрелковой Дивизии, у дома 12 Б.

Сообщение о загорании поступило глубокой ночью, в 2:04. На место вызова незамедлительно выехали пожарные расчеты. Прибыв на место, спасатели обнаружили два автомобиля марки Subaru, объятых пламенем. Пожарным потребовалось более часа, чтобы полностью справиться с огнем Возгорание было ликвидировано к 3:22 утра.

Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Для тушения было задействовано восемь пожарных и две единицы специальной техники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!