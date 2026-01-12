В Ростове на улице 339-й Стрелковой Дивизии ночью сгорели два автомобиля

В Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, 12 января, произошел пожар, в результате которого сгорели два легковых автомобиля. Инцидент случился на улице 339-й Стрелковой Дивизии, у дома 12 Б.
Сообщение о загорании поступило глубокой ночью, в 2:04. На место вызова незамедлительно выехали пожарные расчеты. Прибыв на место, спасатели обнаружили два автомобиля марки Subaru, объятых пламенем. Пожарным потребовалось более часа, чтобы полностью справиться с огнем Возгорание было ликвидировано к 3:22 утра.
Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Для тушения было задействовано восемь пожарных и две единицы специальной техники.
