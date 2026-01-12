Под Омском из-за отмены маршрута начался локальный транспортный коллапс

«Из-за ограниченного лимита бюджетных средств, выделяемых на транспортное обслуживание, в 2026 году электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, по маршруту № 123 “Омск — Лузино” не проводился. Для обеспечения потребности населения по маршруту № 128 были включены дополнительные рейсы, на линии будет работать 3 автобуса малого класса. Уточните, пожалуйста, дату и время, когда автобус по маршруту № 904 не прибыл в положенное время».