Под Омском из-за отмены маршрута начался локальный транспортный коллапс

Жители села Лузино 11 января пожаловались в паблике «Аварийный Омск», что остались без всегда востребованного автобуса № 123 до Омска. Традиционно он ездил до железнодорожного вокзала.
«С 1 января 2026 года маршрут отменён, а сокращение рейсов и работа частного перевозчика (маршрут 904) не соответствуют расписанию. Это нарушает наши права на передвижение и получение социальных услуг. Жители, включая пенсионеров и школьников/студентов, не могут вовремя добраться до больниц, аптек, государственных учреждений и места работы. На основании вышеизложенного ПРОСИМ организовать регулярный муниципальный автобусный маршрут по направлению “Лузино — Железнодорожный вокзал”, написали авторы жалобы.
В комментариях несколько читателей паблика парировали, что на электричке от Лузино до вокзала доехать все же можно. А в других сёлах региона при этом, мол, транспортная доступность еще хуже.
Пояснение в комментариях со своего аккаунта внес областной минтранс:
«Из-за ограниченного лимита бюджетных средств, выделяемых на транспортное обслуживание, в 2026 году электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, по маршруту № 123 “Омск — Лузино” не проводился. Для обеспечения потребности населения по маршруту № 128 были включены дополнительные рейсы, на линии будет работать 3 автобуса малого класса. Уточните, пожалуйста, дату и время, когда автобус по маршруту № 904 не прибыл в положенное время».
Нужно сделать оговорку, что автобус № 123 не был городским, поэтому в данном случае возможные претензии к мэрии Омска будут не по адресу.
Ранее мы писали, что в Омске на маршруте № 67 заметили автобус с пленкой и скотчем, закрывающими трещину в окне.