Слепая зона. Почему уфимцы ходят по улицам с фонариками

Жители некоторых микрорайонов Уфы и пригородных поселков десятилетиями живут в полной темноте. И это не метафора. Потребность в фонарях принята властями лишь в виде планов на бумаге, а обращения жителей Нагаево, Зубово, Булгаково, 8 Марта, Демского кордона и Баланово растворялись в бюрократическом вакууме. Дошло до смертельных случаев и прокурорских постановлений. О том, где и почему до сих пор не включили свет, в материале ufa.aif.ru.
Ручной режим.
Только за последний месяц 2025 года тема освещения в городе появлялась в новостной повестке несколько раз. Пока чиновники отчитывались о «комплексном благоустройстве», новогодних инсталляциях и иллюминации на 18 км, люди добирались до дома с фонариками на голове.
Наиболее показательная история — микрорайон Баланово-Новоалександровка. В начале декабря мэрия отчиталась, что здесь появились фонари спустя более 20 лет ожидания. Только после личного вмешательства мэра Ратмира Мавлиева на 11 улицах установили 199 светильников и проложили 6,5 км проводов. «Работу в этом направлении продолжим», — пообещал градоначальник. Возникает резонный вопрос: что происходило в этом «направлении» два предыдущих десятилетия?
Похожая история — с микрорайоном Тихая Слобода. Осенью 2024 года мэр Мавлиев, встретившись с жителями, констатировал: «Проблеме более 10 лет». Он же и озвучил: «Приняли решение выделить финансирование в этом году. Процесс запустили». Создается впечатление, что для старта хватило одного поручения. Что же мешало отдать его раньше не только нынешнему мэру, но и всем его предшественникам?
Микрорайон Шакша-Северная ждал света на улицах также около 10 лет. Лишь недавно его улицы включили в программу модернизации. В селе Булгаково (микрорайон Новобулгаково) на пяти улицах царила темнота с декабря прошлого года, а сети и вовсе числились бесхозными. Ситуация изменилась только после проверки прокуратуры по жалобе местной жительницы. Надзорное ведомство не только добилось включения фонарей, но и привлекло заместителя главы сельсовета к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности дорожного движения. Этот доказывает, что отсутствие света — не просто бытовое неудобство, а прямое нарушение закона, создающее угрозу для людей.
Даже парк имени Якутова, что на улице Ленина, в самом центре города, не избежал участи «слепой зоны». Освещение там восстановили также только после проверки прокуратуры по жалобе уфимки. Итог — дисциплинарное взыскание и штраф для должностных лиц.
Чёрный список.
Но эти хорошие новости не отменяют необходимости срочно решать вопрос и в других микрорайонах. Ряд уфимских территорий продолжает оставаться в тени внимания властей. Здесь истории жителей — это не просто жалобы на неудобства, а дневники выживания. Ведь выход на улицу ранним утром или после 5 часов вечера — настоящее испытание!
В поселке Зубово 13 октября на улице Центральной — одной из главных и совершенно тёмных улиц — был сбит насмерть 46-летний Азамат Азиханов. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель «Субару Импреза», по неустановленным причинам, не остановился. У мужчины осталось трое детей, двое из которых младшие школьники. Мать семейства также погибла ранее.
Местные жители считают, что эта трагедия — не просто несчастный случай, а закономерный итог многолетнего игнорирования проблемы с уличным освещением.
«На ул. Центральной рядом школы, остановки транспорта, магазины и супермаркеты. Но тротуаров нет, обочина условная, машины по вечерам многих пешеходов выцепляет в свете фонарей в последний момент. Нам пришлось заменить фары на автомобиле на более яркие. И ездить приходится на минимальной скорости. Несколько раз люди выбегали из темноты прямо под колеса», — рассказала местная жительница Ольга.
«У нас как осень-зима, аварии. Наезды на пешеходов, столкновение с автобусами. Стараемся выбирать верхнюю одежду со светоотражающими элементами, ходить с фонариками. Но полно беспечных пешеходов, особенно среди молодежи: в черной одежде, в капюшоне, в наушниках, по сторонам не смотрят. Чудом обходимся без смертей», — сообщила другая жительница поселка Алина.
Схожая история была в Дёмском кордоне, где жители обратились в СМИ и рассказали, как им приходится буквально уворачиваться от машин в кромешной тьме. Люди несколько лет назад вешали свои фонари, но их велели снять, когда в сентябре тянули муниципальную сеть освещения. Однако его не включали до конца ноября. Пока журналисты не обратились в администрации с запросами.
В Ленинском районе Уфы ситуация дошла до абсурдной. Прокуратура района, установив, что на улицах 2-я Аэродромной и Вертолетной в микрорайоне 8 Марта освещение полностью отсутствует, была вынуждена подать в суд на администрацию города. Иск был удовлетворен, муниципалитет обязали обеспечить освещение. Решение оставили в силе в апелляции. И вроде для города это прямая обязанность, но выполняют ее власти только через суд.
В посёлке Нагаево фонари есть также не на всех улицах. Освещение в самом быстрорастущем районе города обещают сделать в рамках комплексного благоустройства. Градоначальник Ратмир Мавлиев после встречи с жителями дал масштабные обещания: установка освещения, новые остановки, контейнерные площадки и даже строительство детского сада. Ключевые фразы — «планомерно решать» и «в ближайшее время приступим». Однако опыт других микрорайонов показывает, что от подобных заявлений до реализации может пройти год, а то и десятилетие.
Работы по установке опор начали спустя полгода, в ноябре. К концу года освещение на 239 светильников должно в полную силу заработать на 14 улицах.
Цветная подсветка важнее?
Пока в одних районах Уфы годами не могут зажечь ни одного фонаря, в других идёт грандиозная модернизация. Как сообщили в администрации города, с 2022 года в городе реализованы два энергосервисных контракта. Около 50 тысяч старых светильников заменили на светодиодные. По прогнозам «Уфагорсвета», это позволит сэкономить более 400 млн кВт/ч, что составляет свыше 2,5 млрд рублей за срок службы оборудования.
Параллельно город инвестирует в архитектурно-художественную подсветку. В январе 2025 года контракт на освещение Бельского моста получила компания из Петербурга. Стоимость работ оценивалась в 79 млн рублей. В течение года выделялись средства на цветную подсветку путепроводов над проспектом Салавата Юлаева. Вскоре будет включена подсветка путепровода на улице Революционной, она обойдётся в 29,6 млн рублей. Работы уже идут. Путепровод на улице Айской украсили 19 ноября — это стоило 28,9 млн, на улице Кирова — 27,9 млн.
Стоимость предыдущих проектов:
Развязка на Заки Валиди (синяя) — 10,1 млн рублей;
Развязка на 50 лет СССР (красная) — 31,9 млн рублей;
Развязка на Мингажева (золотистая) — 19,9 млн рублей.
Все говорит о том, что деньги на уличный свет есть. Только пока выбор падает на внешний лоск, а не базовые потребности горожан.