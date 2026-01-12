Слепая зона. Почему уфимцы ходят по улицам с фонариками

Микрорайон Шакша-Северная ждал света на улицах также около 10 лет. Лишь недавно его улицы включили в программу модернизации. В селе Булгаково (микрорайон Новобулгаково) на пяти улицах царила темнота с декабря прошлого года, а сети и вовсе числились бесхозными. Ситуация изменилась только после проверки прокуратуры по жалобе местной жительницы. Надзорное ведомство не только добилось включения фонарей, но и привлекло заместителя главы сельсовета к административной ответственности за несоблюдение требований безопасности дорожного движения. Этот доказывает, что отсутствие света — не просто бытовое неудобство, а прямое нарушение закона, создающее угрозу для людей.