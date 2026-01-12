Инженеры СПбПУ научились печатать детали из четырех металлов одновременно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили технологию аддитивного производства, позволяющую создавать сложные детали сразу из четырех разных металлических сплавов в рамках единого цикла печати. Об этом сообщила пресс-служба университета.
«Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали уникальную технологию мультиматериальной 3D-печати металлом сложнопрофильных изделий. С ее помощью можно создавать узлы и детали из нескольких (до 4-х) сплавов в рамках одного технологического цикла. Это существенно экономит средства и время», — говорится в сообщении.
Новая технология мультиматериальной 3D-печати позволяет не просто «сращивать» разные материалы в одном изделии, но и программировать их распределение в объеме с микронной точностью. Размер зоны печати конкретного сплава может составлять менее одного миллиметра. Это означает, что свойства готового узла — например, термостойкость, прочность или гибкость — можно локально изменять в соответствии с инженерной задачей, создавая гибридные материалы.
Ключевые преимущества технологии — значительная экономия времени и средств. Разработка уже вышла из стадии лабораторных испытаний и применяется для изготовления опытных образцов и функциональных изделий.
Разработка ведется в рамках государственной программы «Приоритет-2030».