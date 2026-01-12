Инженеры СПбПУ научились печатать детали из четырех металлов одновременно

Новая технология мультиматериальной 3D-печати позволяет не просто «сращивать» разные материалы в одном изделии, но и программировать их распределение в объеме с микронной точностью. Размер зоны печати конкретного сплава может составлять менее одного миллиметра. Это означает, что свойства готового узла — например, термостойкость, прочность или гибкость — можно локально изменять в соответствии с инженерной задачей, создавая гибридные материалы.