В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Жителей Дона предупредили о воздушной опасности днем 12 января.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 января в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС.

— Объявлена беспилотная опасность, — информирует экстренная служба.

Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, с вечера 11 января БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах.

