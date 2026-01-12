Днем 12 января в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило в приложении МЧС.
— Объявлена беспилотная опасность, — информирует экстренная служба.
Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, с вечера 11 января БПЛА ликвидировали в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше