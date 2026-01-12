«Открыт к взаимодействию и критике»: новый начальник полиции в Алматы выступил с обращением

«Я приступил к работе в должности начальника Департамента полиции города Алматы. Возвращаюсь в мегаполис, который всегда отличался своей открытостью, активной гражданской позицией и умением прямо говорить о том, что волнует. Алматинцы — люди неравнодушные, требовательные и при этом очень отзывчивые. Именно с таким обществом и нужно строить честную и прозрачную работу», — отметил начальник полиции.