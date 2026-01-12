«Открыт к взаимодействию и критике»: новый начальник полиции в Алматы выступил с обращением

Айдын Кабдулдинов рассказал, что южная столица является для него городом, где он формировался как офицер и руководитель.
«Я приступил к работе в должности начальника Департамента полиции города Алматы. Возвращаюсь в мегаполис, который всегда отличался своей открытостью, активной гражданской позицией и умением прямо говорить о том, что волнует. Алматинцы — люди неравнодушные, требовательные и при этом очень отзывчивые. Именно с таким обществом и нужно строить честную и прозрачную работу», — отметил начальник полиции.
Айдын Токтарович поблагодарил предыдущего руководителя и весь личный состав департамента за проделанную работу.
«Многие результаты в обеспечении правопорядка сегодня — это итог их системной и ответственной службы. Моя задача — сохранить лучшее и усиливать то, что уже дает эффект», — добавил генерал-майор полиции.
Начальник ДП Алматы напомнил, что в рамках принципа «Закон и порядок» сейчас акцент делается не только на реагировании, но прежде всего на предупреждении правонарушений, работе с людьми, дворами, школами, семьями, улицами.
«Уверен, что безопасность невозможна без диалога. Полиция, горожане, журналисты, общественность — мы по одну сторону, когда речь идет о спокойствии и доверии. Открыт к взаимодействию, к конструктивной критике и совместной работе. Рассчитываю на честный разговор и реальное партнерство — ради Алматы и его жителей», — заключил Айдын Кабдулдинов.