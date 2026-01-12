Операторы школьного питания в Башкирии могут уйти с рынка из-за низких расценок

Предприниматели Башкирии, обеспечивающие питанием школы и детсады, угрожают уйти с этого рынка. По словам главы Ассоциации социального питания Энже Ахмадуллиной, госрасценки настолько низки, что не покрывают даже затрат компаний.
По данным «РБК Уфа», цены на завтраки и обеды индексируют всего на 2−3% в год, в то время как инфляция на продукты значительно выше. Это делает работу операторов экономически невыгодной, и вскоре на аукционы может просто не быть желающих.
К тому же, некоторые муниципалитеты плохо платят за эти услуги или не платят вовсе. При этом сами операторы вкладывают миллионы в обновление производств и школьных столовых. Так, за четыре года инвестиции превысили 2 млрд рублей.
