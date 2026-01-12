Ричмонд
В Дагестане проверяют гибель молодой женщины после отказов в госпитализации

В Дагестане расследуют гибель молодой женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 28-летней жительницы одного из городов республики, которая скончалась в больнице в период новогодних праздников. Родственники погибшей уверены, что ее смерть наступила из-за халатности медиков, которые якобы отказывали девушке в своевременной госпитализации. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».

По информации из местных телеграм-каналов и заявлениям семьи, в течение недели девушка с симптомами, похожими на грипп — высокой температурой, кашлем и сильным недомоганием — дважды вызывала скорую помощь.

Однако, как утверждают близкие, приезжавшие врачи ограничивались уколами, отказываясь забрать девушку в стационар.

Лишь после третьего вызова ее все же доставили в инфекционное отделение больницы. Но и там, по словам родных, должной помощи оказано не было. Родственники заявляют, что персонал ссылался на нехватку специалистов из-за праздников. Когда состояние женщины резко ухудшилось, ее решили перевести в республиканскую больницу, однако спасти пациентку не успели. Она скончалась в реанимации.

