В Дагестане проверяют гибель молодой женщины после отказов в госпитализации

Лишь после третьего вызова ее все же доставили в инфекционное отделение больницы. Но и там, по словам родных, должной помощи оказано не было. Родственники заявляют, что персонал ссылался на нехватку специалистов из-за праздников. Когда состояние женщины резко ухудшилось, ее решили перевести в республиканскую больницу, однако спасти пациентку не успели. Она скончалась в реанимации.