Кот из Беларуси и кошка из РФ стали лучшими в мире представителями кошачьих

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Белорусский кот британской короткошерстной породы по кличке Моки признан одним из лучших представителей семейства кошачьих по итогам 2025 года, соответствующая информация размещена на сайте Всемирной федерации кошек (WCF).

Источник: WCF

7-летний британец белорусского происхождения занял третью строчку мирового рейтинга, набрав 18,2 тысячи голосов.

До второго места Моки не хватило чуть более 300 голосов. Там с 18,5 тысячи баллов в шаге от лидера расположился кот из Таиланда породы хайлендская вислоухая.

А вот лучшим из лучших представителей семейства кошачьих в 2025 году стала полуторогодовалая кошка абиссинской породы из России. Она набрала почти 20 тысяч голосов и заняла первую позицию рейтинга.

Всего на титул лучшего представителя семейства кошачьих в прошлом году претендовали почти полторы тысячи котов и кошек со всего мира.

Кроме того, уже появились и первые результаты рейтинга 2026 года — в тройке лидеров два представителя из России. Короткошерстный британец занимает пока первое место, курильский короткохвостый длинношерстный — третье.