Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

На этой неделе снег продолжит идти в Москве с разной интенсивностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Последующие дни этой недели в Москве снег будет выпадать с разной интенсивностью, в основном от небольшой до умеренной, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Последующие дни этой недели снег тоже будет идти, но он будет разной интенсивности. В основном от небольшой до умеренной. То есть, потихонечку снежный покров будет прирастать», — сказала Макарова.

По ее словам, сегодня днем количество осадков в столице 2−3 миллиметра — обновленный прогноз — только умеренный снег, и прирост снега до 4 сантиметров.

«Четыре сантиметра — это уже на машине может выглядеть и как 7 сантиметров. И будет ездить техника и чистить дороги все равно», — отметила Макарова.

Она добавила, что высота снежного покрова будет меняться достаточно быстро.

«Высота снежного покрова меняется динамично, то есть это не только свежевыпавший снег. Свежевыпавший снег, в зависимости от температуры, имеет разную плотность. И в любом случае, если выпадает, не выпадает снег, то, что лежит на земле, оно будет уплотняться от силы тяжести», — сказала Макарова.