Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 января 2026

Отключение отопления в Иркутске 13 января 2026 года коснется Правобережного и Свердловского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это необходимо для проведения ремонтных работ. Благодаря этому в дальнейшем не возникнет аварийных ситуаций.
— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Фурье, 1, Радищева, 5, Мухиной, 50 и в микрорайоне Университетском, 45, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит, почти все работы закончатся уже в первой половине дня. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 13 января 2026 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
