Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 13 января 2026

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 13 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 13 января 2026 года коснется Правобережного и Свердловского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это необходимо для проведения ремонтных работ. Благодаря этому в дальнейшем не возникнет аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 13 января 2026.

— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Фурье, 1, Радищева, 5, Мухиной, 50 и в микрорайоне Университетском, 45, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит, почти все работы закончатся уже в первой половине дня. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 13 января 2026 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 января жители Иркутска смогут ездить на автобусах бесплатно.