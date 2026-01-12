Ричмонд
В Молдове с 2030 года начнут аннулировать неиспользованные дни отпуска

Государственные учреждения несут большие расходы из-за того, что работники не берут положенный им по закону отпуск.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Молдавские бюджетники ежегодно накапливают сотни тысяч неиспользованных дней отпуска и это явление часто блокирует финансовую деятельность учреждений. Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

Предполагается, что ситуация изменится с 2030 года, когда отпуска, накопленные за два года, будут автоматически аннулироваться.

Как ранее сообщалось, больше всего неиспользованных отпускных дней накоплено у сотрудников правительственных органов. Проблема носит давний характер и ежегодно обходится бюджету почти в полмиллиарда леев. По данным властей, эти деньги могли бы быть направлены на повышение зарплат.

Гаврилицэ отметил, что в системе до сих пор есть неиспользованные отпуска, накопленные еще с 1990-х годов.

«Когда сотрудник увольняется, он получает компенсацию за сотни неиспользованных дней отпуска. Власти намерены закрыть эти обязательства, чтобы в дальнейшем иметь возможность повышать зарплаты без давления со стороны таких долгов», — отметил в телеэфире министр.

Согласно данным Счетной палаты, лидером по числу неиспользованных отпусков является Министерство внутренних дел — около 5 тысяч сотрудников и 413 тысяч неиспользованных дней, что эквивалентно почти 193 миллиона леев. Далее следуют Агентство государственных услуг (более 80 тысяч дней), Министерство труда и социальной защиты (свыше 8,5 тысяч дней — около 5 миллионов леев), Министерство сельского хозяйства и Министерство окружающей среды.

Профсоюзы возлагают ответственность за накопление отпусков на работодателей. Среди причин — мораторий на прием на госслужбу: только в 2026 году вакантными остаются почти 17 тысяч должностей. Из-за нехватки кадров нагрузка на сотрудников возрастает, а отпуск часто откладывается.

Некоторые работники признаются, что сознательно не используют отпуск, чтобы больше зарабатывать.

Согласно новым положениям Трудового кодекса, с 1 января 2030 года все дни отпуска, накопленные за два года, будут аннулироваться. Это значит, что у работников остается ещё четыре года, чтобы использовать свои накопленные дни отпуска.