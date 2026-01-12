Ричмонд
Водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4 Дон в Ростовской области

Донских водителей попросили быть осторожными во время снегопада.

Источник: Комсомольская правда

12 января движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области может осложнить снегопад. Предупреждение распространила госкомпания «Автодор».

Снег ожидался еще утром. Такие же осадки возможны днем и вечером на территории донского региона, а также в Московской области и Краснодарском крае.

Водителей просят воздержаться от поездок в непогоду. На дороге следует быть внимательными и осторожными. Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию, нельзя совершать резкие маневры.

Добавим, по информации донских синоптиков, местами по региону в течение суток сохранится гололедица. Предстоящей ночью на Дону столбики термометров в среднем опустятся до −2 и −7 градусов, при прояснениях будет до −13, а в северных районах — до −16.

