Водителей предупредили о снегопаде на трассе М-4 Дон в Ростовской области

12 января движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области может осложнить снегопад. Предупреждение распространила госкомпания «Автодор».
Снег ожидался еще утром. Такие же осадки возможны днем и вечером на территории донского региона, а также в Московской области и Краснодарском крае.
Водителей просят воздержаться от поездок в непогоду. На дороге следует быть внимательными и осторожными. Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию, нельзя совершать резкие маневры.
Добавим, по информации донских синоптиков, местами по региону в течение суток сохранится гололедица. Предстоящей ночью на Дону столбики термометров в среднем опустятся до −2 и −7 градусов, при прояснениях будет до −13, а в северных районах — до −16.
