В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.04.2024 N 555, предусмотрев, что период отпуска по уходу за ребёнком может включаться частично (например, один год или 50%) в срок обязательной трудовой отработки по целевому договору», — сказано в документе.