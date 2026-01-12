В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить отпуск по уходу за ребёнком в срок обязательной трудовой отработки для выпускников-целевиков.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.04.2024 N 555, предусмотрев, что период отпуска по уходу за ребёнком может включаться частично (например, один год или 50%) в срок обязательной трудовой отработки по целевому договору», — сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что женщины, находящиеся в декретном отпуске, вынуждены осуществлять трудовую деятельность после завершения освоения образовательной программы в месте, определенном договором о целевом обучении, в полном объеме без учета декретного отпуска даже спустя несколько лет после рождения ребёнка.
По мнению парламентариев, подобная практика фактически противоречит государственной политике по стимулированию рождаемости.
В этой связи депутаты считают необходимым урегулировать порядок целевого обучения, в целях учёта отпуска по уходу за ребёнком при исчислении обязательного срока трудовой отработки выпускника.
«Реализация данной меры создаст для граждан более справедливые условия осуществления трудовой деятельности после рождения ребенка, обеспечив баланс между интересами работодателя и молодого специалиста», — заключается в документе.