Экономический эксперт Татьяна Иовв обратила внимание на парадокс: в то время как валовый внутренний продукт Молдовы за последние три года сократился на 5%, количество леевых миллионеров выросло с 4 000 до более чем 8 000.
«Если бы эти миллионеры были порождены реальной экономикой — это было бы ясно, но я объясняю это только тем, что эти капиталы направляются в непроизводственные секторы», — сказала Иовв.
По её словам, такой рост богатства при экономическом спаде говорит не о развитии бизнеса и промышленности, а о перераспределении финансов в пользу тех, кто контролирует непроизводительные активы и финансовые потоки, уточняет primulinmd.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.
Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).
Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.
Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).
Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.
Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).