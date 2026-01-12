Ричмонд
Экономика резко катится вниз, а число миллионеров в стране удвоилось: На чем богатеют в Молдове

Количество леевых миллионеров выросло с 4 000 до более чем 8 000.

Источник: Комсомольская правда

Экономический эксперт Татьяна Иовв обратила внимание на парадокс: в то время как валовый внутренний продукт Молдовы за последние три года сократился на 5%, количество леевых миллионеров выросло с 4 000 до более чем 8 000.

«Если бы эти миллионеры были порождены реальной экономикой — это было бы ясно, но я объясняю это только тем, что эти капиталы направляются в непроизводственные секторы», — сказала Иовв.

По её словам, такой рост богатства при экономическом спаде говорит не о развитии бизнеса и промышленности, а о перераспределении финансов в пользу тех, кто контролирует непроизводительные активы и финансовые потоки, уточняет primulinmd.

