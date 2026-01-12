Телеканал СТВ сказал, где в Беларуси увидеть сохранившийся на 90% слуцкий пояс

— Воспетый цветок василька рядом с цветком граната и причудливыми завитками, нанесенными на стены, чтобы человек, заходящий в храм, чувствовал: храм — это родное пространство. А гости нашей столицы, приехавшие из других городов и других государств особенно, знакомились с нашей подлинной живой культурой, а не домыслами из языческой древности, тысячелетней ветхости, — прокомментировал священнослужитель.