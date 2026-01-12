Телеканал СТВ сказал, где в Беларуси увидеть сохранившийся на 90% слуцкий пояс

Стало известно, где в Беларуси можно увидеть сохранившийся на 90% слуцкий пояс, сообщили на СТВ.
Так, в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске есть музей, который может посетить любой желающий независимо от религии и национальности. Одна из ценностей музея — слуцкий пояс.
Также протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых, обратил внимание на то, что в орнаментах внутреннего убранства церкви содержатся мотивы узоров слуцких поясов, что совершенно не случайно.
— Воспетый цветок василька рядом с цветком граната и причудливыми завитками, нанесенными на стены, чтобы человек, заходящий в храм, чувствовал: храм — это родное пространство. А гости нашей столицы, приехавшие из других городов и других государств особенно, знакомились с нашей подлинной живой культурой, а не домыслами из языческой древности, тысячелетней ветхости, — прокомментировал священнослужитель.
Протоиерей поделился, что когда-то гражданин Швейцарии посетил храм-памятник, крипту, музей и влюбился в Беларусь. Он стал почетным консулом Республики Беларусь. И в дар Храму-памятнику приобрел слуцкий пояс.
Позже швейцарец попал под санкции в своей стране за любовь к Беларуси и прошел через серьезные испытания. Теперь экспонат хранит и эту историю вместе с историей историей XVII — XVIII веков.
При этом слуцкий пояс из экспозиции храма является уникальным, так как сохранил свою цельность более чем на 90%.
Кстати, какое-то время назад в Беларуси собирались возродить производство слуцких поясов, так чтобы их носили и женщины.
