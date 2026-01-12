Десятки домов на Левом берегу в Воронеже остались без тепла и горячей воды из-за аварии

В левобережной части Воронежа, в микрорайоне ВАИ, произошла коммунальная авария, в результате которой жители десятков многоквартирных домов остались без отопления и горячего водоснабжения. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе филиала «РИР Энерго — Воронежская генерация» в соцсетях.
Ограничения введены после обнаружения повреждения на теплосетевой магистрали. Отключения коснулись значительного числа домов на пяти улицах микрорайона:
· Улица Туполева (дома № 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 35, 37, 38, 38б, 39, 41, 43, 48, 50);
· Улица Баррикадная (дома № 34, 38, 38а, 39, 41);
· Переулок Отличников (дома № 37, 39, 41, 43, 45, 45а);
· Улица Циолковского (дома № 29, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 117, 119, 121, 121а, 123, 125, 129);
· Улица Айвазовского (дома № 2, 2а).
Аварийные бригады ресурсоснабжающей организации оперативно приступили к работам по ликвидации повреждения. По плану, подача тепла и горячей воды должна быть восстановлена сегодня к 17:00. Актуальную информацию о ходе ремонтных работ и изменениях в графике отключений жители могут узнавать на официальном сайте «РИР Энерго — Воронежская генерация».