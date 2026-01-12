Десятки домов на Левом берегу в Воронеже остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Аварийные бригады ресурсоснабжающей организации оперативно приступили к работам по ликвидации повреждения. По плану, подача тепла и горячей воды должна быть восстановлена сегодня к 17:00. Актуальную информацию о ходе ремонтных работ и изменениях в графике отключений жители могут узнавать на официальном сайте «РИР Энерго — Воронежская генерация».