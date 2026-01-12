Проезд по Крымскому мосту временно закрыт

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше