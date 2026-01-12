Ричмонд
Проезд по Крымскому мосту временно закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

