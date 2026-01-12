В московском ТЦ «Авиапарк» прокомментировали видео с птицами в сетках

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В московском торговом центре «Авиапарк» заявили, что сетки-ловушки для птиц необходимы для обеспечения безопасности гостей, они не причиняют вред и не приводят к гибели птиц.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, что под потолком центра развесили ловушки для пернатых, в которых уже находятся несколько птиц.
«Хотим объяснить, почему мы вынуждены принимать такие меры. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, мы обязаны препятствовать проникновению на территорию торгового центра птиц, а также грызунов и насекомых. Это необходимо для обеспечения безопасности гостей. Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц», — говорится в сообщении в Telegram-канале торгового центра.
Отмечается, что установленные сетки — это один из наиболее щадящих методов. Все птицы остаются живы и невредимы. Каждый вечер служба безопасности центра аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю.
«При этом мы согласны с вами, что этот метод выглядит не самым гуманным. Мы изучим альтернативные технологии отпугивания птиц, чтобы найти решение, которое будет эффективным, но менее заметным и вызывающим дискомфорт», — подчеркивается в сообщении.