В московском ТЦ «Авиапарк» прокомментировали видео с птицами в сетках

«Хотим объяснить, почему мы вынуждены принимать такие меры. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, мы обязаны препятствовать проникновению на территорию торгового центра птиц, а также грызунов и насекомых. Это необходимо для обеспечения безопасности гостей. Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц», — говорится в сообщении в Telegram-канале торгового центра.