В Японии клетки кожи превратили в светящийся биосенсор для выявления воспалений

Для решения этой проблемы японские биологи использовали так называемые кератиноцитовые стволовые клетки — один из компонентов кожной ткани, который непрерывно обновляется на протяжении всей жизни человека или животного. Исследователи обратили внимание на то, что эти клетки обладают высокой чувствительностью к внешним стимулам и сигналам, что натолкнуло профессора и его коллег на мысль превратить их в живые биосенсоры.