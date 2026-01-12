Ричмонд
Сколько составляет минимальный размер оплаты труда в 2026 году и на что он влияет

С 1 января 2026 года в России вновь вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По закону работодатели обязаны выплачивать сотрудникам заработок не ниже этой планки. Какой МРОТ установлен в 2026 году, как он связан с величиной пособий и выплат, на что еще влияет этот показатель — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Что такое МРОТ.

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, то есть базовая сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты. Это нижняя граница заработной платы в России: региональные значения не могут быть ниже федерального МРОТ.

Как рассказала «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, уровень МРОТ — важный индикатор развития российской экономики.

Сколько составляет МРОТ в 2026 году.

28 ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда.

Для сравнения: в 2025 году МРОТ был 22 440 рублей. Новый минимальный размер оплаты труда равен 48% медианной заработной платы по стране. Рост МРОТ продолжится, отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев.

На что влияет МРОТ.

МРОТ оказывает влияние на ряд выплат, подчеркнула Ольга Борисова. Среди них:

* минимальная заработная плата;

* социальные пособия, такие как больничные, декретные, выплаты по уходу за ребенком;
* отпускные и командировочные;
* страховые взносы.

Все выплаты, которые рассчитываются исходя из минимальной базы, не могут быть ниже МРОТ. Это касается и больничных, отмечает финансовый эксперт, инвестор Татьяна Волкова.

«Если, например, у сотрудника низкий официальный доход или нет полного расчетного периода, то его пособие по временной нетрудоспособности будет считаться именно от МРОТ, а не от фактической зарплаты. Таким образом, при росте МРОТ автоматически увеличивается и минимальный уровень больничного. То же самое касается выплат по беременности и родам и других социальных пособий», — пояснила Волкова.

Как рассчитать зарплату при повышении МРОТ.

Первыми на повышение минимального размера оплаты труда должны отреагировать работодатели. Если в компании есть работники, получающие меньше, чем МРОТ, необходимо сделать пересчет заработной платы.

Доцент Борисова привела алгоритм пересчета зарплаты при повышении МРОТ:

* Уточняем МРОТ в регионе. Например, в Москве он составляет 39 730 ₽

* Определяем размер заработка сотрудника за месяц (оклад + компенсации). Допустим, в совокупности это 30 тыс. руб.
* Сравниваем полученную сумму с размером МРОТ в 2026 году. Получается, что она ниже на 9730 (39 730 — 30 000).
* Производим перерасчет и увеличиваем выплаты до уровня нового МРОТ. При этом у работодателя есть два варианта: оформить это как ежемесячную доплату или увеличить работнику оклад.

«В связи с тем, что правительство обсуждает возможность обязать коммерческие организации индексировать заработную плату своим сотрудникам ежегодно, следует выбрать второй вариант. Рекомендую провести это как индексацию заработной платы на уровень инфляции, оформив изменения в трудовой договор и скорректировав штатное расписание», — отметила Борисова.

Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер ЮК «Протектор» Игорь Вахромов обратил внимание на следующий момент: при сравнении заработной платы с МРОТ в сумму заработка не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные, районные коэффициенты и надбавки за особые условия труда — они начисляются сверх минимума.

Как учитывается МРОТ при расчете пособий.

При повышении МРОТ происходит корректировка ряда выплат и пособий, в частности расчета больничного.

«Пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка, но не может быть ниже МРОТ за полный месяц», — подчеркнул Вахромов.

Пример расчета больничного в 2026 году:

* Сотрудник со стажем 7 лет (80% среднего заработка) болел 10 дней.

* Его средний дневной заработок — 800 руб. (ниже минимального).
* Минимальный дневной заработок исходя из МРОТ ~27 093 ₽: 29,3 дня = 924,68 ₽/день~ (29,3 — среднемесячное число дней).
* Пособие за 10 дней составит: ~924,68 ₽ х 10 дней х 80% = 7 397,44 ₽~
* Первые 3 дня оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд России.

Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума.

МРОТ — минимальный гарантированный размер зарплаты за полный рабочий месяц, а прожиточный минимум — расчетная сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека, пояснил Вахромов. Сюда входят затраты на питание, ЖКХ, одежду, медикаменты.

Ключевое отличие двух понятий: МРОТ применяется в трудовых отношениях, а прожиточный минимум — для оценки уровня жизни.

Закон запрещает устанавливать МРОТ ниже прожиточного минимума.

Причины роста МРОТ.

Рост минимального размера оплаты труда — это не просто бухгалтерская корректировка, отметила финансовый эксперт Волкова. Это реакция на определенные социальные и экономические процессы, среди которых:

* Высокая инфляция. По словам эксперта, фактический рост цен в стране оказался выше плановых уровней, а значит, доходы людей, получающих минимальную зарплату, перестали покрывать базовые потребности.

* Рост числа работников, живущих на грани бедности. На уровне минимальной оплаты труда трудятся миллионы россиян. Они первыми ощущают обесценивание доходов.
* Необходимость сдержать падение реальных доходов. Значительное повышение МРОТ призвано поддержать тех, кто зарабатывает меньше всех.

«Увеличение МРОТ — один из прямых способов поддержать людей с низкими доходами и одновременно укрепить систему социальных гарантий. Да, такие решения могут создавать инфляционное давление, но без них разрыв между ростом цен и уровнем оплаты труда стал бы критическим», — подчеркнула Волкова.

По словам юриста Вахромова, регулярная индексация МРОТ выполняет три ключевые функции:

* Социальная защита: гарантирует минимальный доход, достаточный для удовлетворения базовых потребностей.

* Снижение неравенства: сокращает разрыв между низко- и высокооплачиваемыми работниками.
* Стимулирование экономики: увеличивает платежеспособный спрос, поддерживая внутренний рынок.

«Для работодателей это сигнал к пересмотру зарплатной политики и соблюдению трудовых норм. Для работников — гарантия того, что их труд будет оплачен на уровне, соответствующем государственным стандартам жизни», — отметил юрист.