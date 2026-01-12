Сколько составляет минимальный размер оплаты труда в 2026 году и на что он влияет

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, то есть базовая сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты. Это нижняя граница заработной платы в России: региональные значения не могут быть ниже федерального МРОТ.