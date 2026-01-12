Сколько составляет минимальный размер оплаты труда в 2026 году и на что он влияет

С 1 января 2026 года в России вновь вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По закону работодатели обязаны выплачивать сотрудникам заработок не ниже этой планки. Какой МРОТ установлен в 2026 году, как он связан с величиной пособий и выплат, на что еще влияет этот показатель — в материале «Газеты.Ru».
Что такое МРОТ.
МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, то есть базовая сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику, если тот отработал полный месяц и норму часов. В эту величину могут входить не только оклад, но и премии, надбавки, а также районные коэффициенты. Это нижняя граница заработной платы в России: региональные значения не могут быть ниже федерального МРОТ.
Как рассказала «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, уровень МРОТ — важный индикатор развития российской экономики.
Сколько составляет МРОТ в 2026 году.
28 ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Для сравнения: в 2025 году МРОТ был 22 440 рублей. Новый минимальный размер оплаты труда равен 48% медианной заработной платы по стране. Рост МРОТ продолжится, отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев.
На что влияет МРОТ.
МРОТ оказывает влияние на ряд выплат, подчеркнула Ольга Борисова. Среди них:
* минимальная заработная плата;
Все выплаты, которые рассчитываются исходя из минимальной базы, не могут быть ниже МРОТ. Это касается и больничных, отмечает финансовый эксперт, инвестор Татьяна Волкова.
«Если, например, у сотрудника низкий официальный доход или нет полного расчетного периода, то его пособие по временной нетрудоспособности будет считаться именно от МРОТ, а не от фактической зарплаты. Таким образом, при росте МРОТ автоматически увеличивается и минимальный уровень больничного. То же самое касается выплат по беременности и родам и других социальных пособий», — пояснила Волкова.
Как рассчитать зарплату при повышении МРОТ.
Первыми на повышение минимального размера оплаты труда должны отреагировать работодатели. Если в компании есть работники, получающие меньше, чем МРОТ, необходимо сделать пересчет заработной платы.
Доцент Борисова привела алгоритм пересчета зарплаты при повышении МРОТ:
* Уточняем МРОТ в регионе. Например, в Москве он составляет 39 730 ₽
«В связи с тем, что правительство обсуждает возможность обязать коммерческие организации индексировать заработную плату своим сотрудникам ежегодно, следует выбрать второй вариант. Рекомендую провести это как индексацию заработной платы на уровень инфляции, оформив изменения в трудовой договор и скорректировав штатное расписание», — отметила Борисова.
Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер ЮК «Протектор» Игорь Вахромов обратил внимание на следующий момент: при сравнении заработной платы с МРОТ в сумму заработка не включаются выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные, районные коэффициенты и надбавки за особые условия труда — они начисляются сверх минимума.
Как учитывается МРОТ при расчете пособий.
При повышении МРОТ происходит корректировка ряда выплат и пособий, в частности расчета больничного.
«Пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка, но не может быть ниже МРОТ за полный месяц», — подчеркнул Вахромов.
Пример расчета больничного в 2026 году:
* Сотрудник со стажем 7 лет (80% среднего заработка) болел 10 дней.
Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума.
МРОТ — минимальный гарантированный размер зарплаты за полный рабочий месяц, а прожиточный минимум — расчетная сумма, необходимая для удовлетворения базовых потребностей человека, пояснил Вахромов. Сюда входят затраты на питание, ЖКХ, одежду, медикаменты.
Ключевое отличие двух понятий: МРОТ применяется в трудовых отношениях, а прожиточный минимум — для оценки уровня жизни.
Закон запрещает устанавливать МРОТ ниже прожиточного минимума.
Причины роста МРОТ.
Рост минимального размера оплаты труда — это не просто бухгалтерская корректировка, отметила финансовый эксперт Волкова. Это реакция на определенные социальные и экономические процессы, среди которых:
* Высокая инфляция. По словам эксперта, фактический рост цен в стране оказался выше плановых уровней, а значит, доходы людей, получающих минимальную зарплату, перестали покрывать базовые потребности.
«Увеличение МРОТ — один из прямых способов поддержать людей с низкими доходами и одновременно укрепить систему социальных гарантий. Да, такие решения могут создавать инфляционное давление, но без них разрыв между ростом цен и уровнем оплаты труда стал бы критическим», — подчеркнула Волкова.
По словам юриста Вахромова, регулярная индексация МРОТ выполняет три ключевые функции:
* Социальная защита: гарантирует минимальный доход, достаточный для удовлетворения базовых потребностей.
«Для работодателей это сигнал к пересмотру зарплатной политики и соблюдению трудовых норм. Для работников — гарантия того, что их труд будет оплачен на уровне, соответствующем государственным стандартам жизни», — отметил юрист.