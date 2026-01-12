Ричмонд
Обильные осадки заметно пополнили запас водохранилищ Ялты

За 12 дней приток составил 12 миллионов кубов.

Источник: Янина Павленко/Tg

С начала января в Ялте благодаря обильным осадкам существенно возрос уровень воды в местных водохранилищах. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

«За 12 дней приток составил 12 миллионов кубов. На сегодня имеем почти 19 млн в Загорском и больше 8 млн — в Счастливенском», — сообщила Павленко в своем телеграм-канале.

По ее словам, даже при полном отсутствии осадков этих запасов воды хватит примерно до середины осени. Кроме того, ожидается значительное пополнение водохранилищ после таяния снега на Ай-Петри.