Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болела ли бешенством рысь, напавшая на ребенка в Башкирии

Стали известны предварительные результаты.

Источник: Дмитрий Стрельников / центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»

В пресс-службе госкомитета Башкирии по ветеринарии журналисту «Башинформа» сообщили, что у погибшей рыси взяли пробы на бешенство. Стали известны предварительные результаты.

«Микроскопия и ПЦР показали отрицательный результат. Также проводится биопроба — это один из наиболее чувствительных и достоверных методов лабораторной диагностики бешенства. Окончательный результат станет известен через 30 дней», — проинформировали в ведомстве.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что дикое животное зашло на территорию спортивного лагеря «Уфимский сокол» в Благовещенском районе из леса. Оно напало на девочку. Ребенку потребовалась помощь медиков. Ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. В минэкологии Башкирии прокомментировали случай с дикой рысью. Подробности инцидента рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.