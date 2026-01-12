Болела ли бешенством рысь, напавшая на ребенка в Башкирии

В пресс-службе госкомитета Башкирии по ветеринарии журналисту «Башинформа» сообщили, что у погибшей рыси взяли пробы на бешенство. Стали известны предварительные результаты.
«Микроскопия и ПЦР показали отрицательный результат. Также проводится биопроба — это один из наиболее чувствительных и достоверных методов лабораторной диагностики бешенства. Окончательный результат станет известен через 30 дней», — проинформировали в ведомстве.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что дикое животное зашло на территорию спортивного лагеря «Уфимский сокол» в Благовещенском районе из леса. Оно напало на девочку. Ребенку потребовалась помощь медиков. Ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. В минэкологии Башкирии прокомментировали случай с дикой рысью. Подробности инцидента рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.