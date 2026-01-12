В Омскую область в январе не пустили овощи и конину без документов

Кроме того, с 5 по 11 января были остановлены четыре автомобиля, направлявшиеся из России в Казахстан. В них обнаружили 225 кг мясной продукции, в том числе 60 кг говяжьих субпродуктов и 165 кг конины. Ни один из перевозчиков не предоставил ветеринарные сопроводительные документы, обязательные по нормам Таможенного союза. Грузы возвращены отправителям для устранения нарушений.