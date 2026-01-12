В Омскую область в январе не пустили овощи и конину без документов

За время новогодних каникул — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года — специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли попытки ввоза крупных партий сельхозпродукции без необходимых фитосанитарных и ветеринарных документов.
На контрольных постах «Черлакский» и «Исилькульский» проверили около 90 транспортных средств, общим объемом свыше 1 740 тонн подкарантинной продукции. Среди грузов — виноград, мандарины, капуста, лук, яблоки, огурцы, томаты, морковь, картофель, зерновые культуры, соевый шрот, хвойные пиломатериалы и другое.
Особое внимание привлекли несколько инцидентов. 1 января на посту «Исилькульский» не пустили свыше 16 тонн свежих помидоров. 6 января задержали 24 саженца декоративного тополя, а 10 января — 30 килограммов семян сосны. Все эти грузы не имели разрешительных документов, требуемых для ввоза растительной продукции.
Кроме того, с 5 по 11 января были остановлены четыре автомобиля, направлявшиеся из России в Казахстан. В них обнаружили 225 кг мясной продукции, в том числе 60 кг говяжьих субпродуктов и 165 кг конины. Ни один из перевозчиков не предоставил ветеринарные сопроводительные документы, обязательные по нормам Таможенного союза. Грузы возвращены отправителям для устранения нарушений.
